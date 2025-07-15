ГУР паралізувало роботу одного з найбільших виробників дронів у РФ, - джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція". Вона є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.
За інформацією співрозмовників, внаслідок кібератаки фахівці отримали доступ до понад 47 терабайтів технічної інформації про виробництво російських безпілотників. Таку інформацію, включно з 10 терабайтами резервних копій, знищили.
Фото: росіяни скаржилися на наслідки кібератаки (РБК-Україна)
Кібератака призвела до таких наслідків:
Також кіберфахівцям ГУР вдалося викрасти конфіденційні анкети працівників підприємства і, що особливо важливо, повну технічну документацію на виробництво безпілотників. Її передали фахівцям Сил оборони України.
Фото: анкети працівників підприємства (РБК-Україна)
Нагадаємо, у червні джерела РБК-Україна повідомляли, що кіберфахівці української розвідки атакували онлайн-систему російської залізниці.
У результаті кібератаки офіційний сайт РЖД (російських залізниць) перестав працювати.
Також у червні українські хакери атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру "Оріон Телеком".
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