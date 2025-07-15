ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в РФ, - источники

Киберспециалисты Главного управления разведки атаковали российскую компанию "Гаскар Интеграция". Она является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.
По информации собеседников, в результате кибератаки специалисты получили доступ к более чем 47 терабайтам технической информации о производстве российских беспилотников. Такую информацию, включая 10 терабайт резервных копий, уничтожили.
Фото: россияне жаловались на последствия кибератаки (РБК-Украина)
Кибератака привела к следующим последствиям:
Также киберспециалистам ГУР удалось похитить конфиденциальные анкеты работников предприятия и, что особенно важно, полную техническую документацию на производство беспилотников. Ее передали специалистам Сил обороны Украины.
Фото: анкеты работников предприятия (РБК-Украина)
Напомним, в июне источники РБК-Украина сообщали, что киберспециалисты украинской разведки атаковали онлайн-систему российской железной дороги.
В результате кибератаки официальный сайт РЖД (российских железных дорог) перестал работать.
Также в июне украинские хакеры атаковали одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири "Орион Телеком".
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