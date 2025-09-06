ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ГУР озвучили количество российских военных на территории Украины

Суббота 06 сентября 2025 04:13
UA EN RU
В ГУР озвучили количество российских военных на территории Украины Фото: около 700 тысяч российских военных находятся на территории Украины (Getty Image)
Автор: Марина Балабан

На территории Украины находится около 700 тысяч российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Новости.LIVE представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова.

По словам Юсова, эта цифра учитывает не только регулярные войска, но и силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Большинство группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете врага.

Относительно присутствия бойцов КНДР на территории Украины Юсов ответил, что они остаются только на территории России.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов отмечал, что российских военных на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны - 110 тысяч человек против 60 тысяч.

"Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну", - говорил он.

Российская армия регулярно теряет большое количество личного состава: согласно сообщениям украинского Генштаба, от 800 до 850 человек ежесуточно. С начала повтомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года армия РФ потеряла более миллиона военнослужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Войска РФ
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России