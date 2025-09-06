В ГУР озвучили количество российских военных на территории Украины

Фото: около 700 тысяч российских военных находятся на территории Украины (Getty Image)

На территории Украины находится около 700 тысяч российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Новости.LIVE представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова.

По словам Юсова, эта цифра учитывает не только регулярные войска, но и силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию. Большинство группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете врага.



Относительно присутствия бойцов КНДР на территории Украины Юсов ответил, что они остаются только на территории России.