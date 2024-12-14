В ГУР оцінили ймовірність нового російського удару "Орєшніком"

Представник Головного управління розвідки повідомив, що російські війська вже застосували проти України всі наявні види озброєння.

Однак, за його словами, навіть попри це, недооцінювати загрозу подальших ударів не варто, адже противник продовжує використовувати підступну тактику.

Черняк наголосив на важливості реагування на сигнали тривоги та закликав українців не ігнорувати небезпеку й дбати про власну безпеку.

Він додав, що від російського керівництва на чолі з диктатором Володимиром Путіним можна очікувати будь-яких дій.