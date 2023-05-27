ГУР про операцію в Бєлгородській області: було зібрано цінну інформацію для розвідки

Подробиці інформації не будуть розголошуватись зі "зрозумілих причин".

За словами Юсова, характеризуючи частину вищезгаданих даних, увесь світ зрозумів, що "король голий". Йдеться про виснаження силового апарату російського диктатора Володимира Путіна й вразливість Росії до внутрішніх ударів.

Операція в Бєлгородській області

22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" й легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції в прикордонних районах Бєлгородської області. Внаслідок цього місцева влада оголосила режим контртерористичної операції, однак пізніше скасувала його, попри те, що військові досі перебувають на території регіону.

Як розповідав Юсов, наразі частина населених пунктів в області вже не контролюється російською владою.

Агентство розкривало усі подробиці про операцію на території Бєлгородської області.