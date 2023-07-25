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ГУР про обстріли Росією Одеси: йдеться про цілеспрямовані ракетні удари

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські обстріли Одеси відрізняються від подібних терористичних атак окупантів по інших містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі Radio NV.

"Ситуація щодо Одеси дещо відрізняється від подібних терористичних атак в інших містах, тому що йдеться про цілеспрямовані ракетні удари і знищення пам’ятників архітектури, які є складовою спадщини ЮНЕСКО", - заявив Юсов.

За його словами, удари по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі - це не просто влучання і не випадковість. У ГУР вважають, що це цілеспрямований удар, і тому є багато прямих і непрямих доказів.

Обстріл Одеси та області

Зазначимо, що після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно б'є по Одесі та області.

Сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.

Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета влучила у центральний вівтар.

УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування". Одеська єпархія засудила терористичний акт росіян.

Додамо, що італійський уряд готовий долучитися до відбудови собору.

Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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