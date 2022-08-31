ГУР звернулася до кримчан перед бархатним сезоном, аби дізнатися "місця відпочинку" окупантів
Мешканців Криму просять повідомити українській розвідки місця дислокації російських окупаційних військ та маршрути пересування техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Українська розвідка просить терміново повідомити "найпопулярніші" місця для відвідування окупантів:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язку з координатами),
- місця проживання керівного складу російських військ (бажане геоприв’язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, що перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Зв'язатися з ГУР можна за телефором +380969455341, який є у Signal та WhatsApp.
Нагадаємо, Росія збирається перекинути в Крим строковиків і так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.
Окрім того, росіяни посилили "приховану мобілізацію" у центральних регіонах, зокрема у Московській та Ленінградській областях.
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