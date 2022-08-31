ГУР звернулася до кримчан перед бархатним сезоном, аби дізнатися "місця відпочинку" окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зв'язатися з ГУР можна за телефором +380969455341 , який є у Signal та WhatsApp.

Нагадаємо, Росія збирається перекинути в Крим строковиків і так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.

Окрім того, росіяни посилили "приховану мобілізацію" у центральних регіонах, зокрема у Московській та Ленінградській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.