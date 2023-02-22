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ГУР про новий наступ Росії: почався з лютого і має 4-5 напрямків

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Київ, Середа 22 лютого 2023 12:17
ГУР про новий наступ Росії: почався з лютого і має 4-5 напрямків Фото: представник ГУР МО Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Нові наступальні дії окупаційних військ тривають ще з початку лютого, але вони не мають стратегічного характеру. Росіяни активізувалися на 4-5 напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю АР.

"Після того, як вони (російські війська - ред.) відійшли від Херсона - коли були змушені залишити Херсон і взагалі правобережжя Дніпра - вони перегрупувалися. Минуло два місяці. І справді, з початку лютого почалися наступальні дії", - розповів Скібіцький.

За його словами, наступальні дії окупантів не мають стратегічного характеру, але є як мінімум чотири-п’ять напрямків, де почалися активні бойові дії - це Луганська, Донецька та Запорізька область.

Скібіцький додав, що зараз основними цілями Росії є Куп'янськ Харківської області, а також Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області.

"Попри напружені бої на цій ділянці фронту, успіхи Росії незначні і свідчать про виснаженість її сил", - зауважив Скібіцький.

Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, новий наступ росіян вже триває близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його "великим".

Також початок нового наступу підтверджував і глава держави Володимир Зеленський та додав, що ворожі атаки фіксуються на кількох напрямках.

Додамо, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс уже бачить початок нового наступу росіян в Україні.

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