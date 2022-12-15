ГУР про нові масовані удари Росії: В імперії зла є своя логіка

Ризик чергових масованих атак з боку Росії в Україні зберігається, і країна-агресор при виборі дат таких ударів керується власною логікою.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

Розвідник зазначив, що в контексті ймовірних нових атак з боку РФ у цій ситуації "прив'язуватися до календаря святкових дат ми не будемо".

"Тому, що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами або подіями, наприклад - засідання ООН... можуть бути по понеділках, середах або четвергах... а можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема військовою чи внутрішньополітичною на території РФ", - сказав він.

Представник ГУР МОУ звернув увагу, що зима вже напружена, проте вона "зробить нас сильнішою". Також Юсов додав, що Кремль, очевидно, і надалі намагатиметься знищити енергетичні об'єкти України.

"Рашисти та Путін не приховують свого наміру бити надалі по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО та посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", - резюмував представник ГУР.