ГУР про нові масовані удари Росії: В імперії зла є своя логіка
Ризик чергових масованих атак з боку Росії в Україні зберігається, і країна-агресор при виборі дат таких ударів керується власною логікою.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.
Розвідник зазначив, що в контексті ймовірних нових атак з боку РФ у цій ситуації "прив'язуватися до календаря святкових дат ми не будемо".
"Тому, що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами або подіями, наприклад - засідання ООН... можуть бути по понеділках, середах або четвергах... а можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема військовою чи внутрішньополітичною на території РФ", - сказав він.
Представник ГУР МОУ звернув увагу, що зима вже напружена, проте вона "зробить нас сильнішою". Також Юсов додав, що Кремль, очевидно, і надалі намагатиметься знищити енергетичні об'єкти України.
"Рашисти та Путін не приховують свого наміру бити надалі по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО та посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", - резюмував представник ГУР.
Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що РФ може завдати нового масованого ракетного удару будь-коли, і, ймовірно, окупанти знову будуть бити по об'єктах енергетики.
Додамо, перед цим глава Міноборони України Олексій Резніков пояснив, що росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховують на початок переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.