ГУР о новых массированных ударах России: У империи зла есть своя логика

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

Разведчик отметил, что в контексте вероятных новых атак со стороны РФ в данной ситуации "привязываться к календарю праздничных дат мы не будем".

"Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например - заседание ООН... могут быть по понедельникам, средам или четвергам... а могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике, в том числе военной или внутриполитической на территории РФ", - сказал он.

Представитель ГУР МОУ обратил внимание, что зима уже напряженная, но она "сделает нас сильнее". Также Юсов добавил, что Кремль, очевидно, будет и дальше пытаться уничтожить энергетические объекты Украины.

"Рашисты и Путин не скрывают своего намерения бить и дальше по украинской энергетической системе. Это террористические атаки. Украина готовится к этому и путем усиления ПВО и усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", - резюмировал представитель ГУР.