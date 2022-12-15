ГУР о новых массированных ударах России: У империи зла есть своя логика
Риск очередных массированных атак со стороны России по Украине сохраняется, и страна-агрессор при выборе дат таких ударов руководствуется собственной логикой.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.
Разведчик отметил, что в контексте вероятных новых атак со стороны РФ в данной ситуации "привязываться к календарю праздничных дат мы не будем".
"Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например - заседание ООН... могут быть по понедельникам, средам или четвергам... а могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике, в том числе военной или внутриполитической на территории РФ", - сказал он.
Представитель ГУР МОУ обратил внимание, что зима уже напряженная, но она "сделает нас сильнее". Также Юсов добавил, что Кремль, очевидно, будет и дальше пытаться уничтожить энергетические объекты Украины.
"Рашисты и Путин не скрывают своего намерения бить и дальше по украинской энергетической системе. Это террористические атаки. Украина готовится к этому и путем усиления ПВО и усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", - резюмировал представитель ГУР.
Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что РФ может нанести новый массированный ракетный удар когда угодно, и, вероятно, оккупанты снова будут бить по объектам энергетики.
Добавим, перед этим глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывают на начало переговоров.
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