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ГУР назвало заводи "Ростеху", що озброюють армію РФ: третина з них не під санкціями

12:31 15.09.2026 Вт
2 хв
Які підприємства входять до концерну "КРЕТ" і чому частина з них досі не під санкціями?
aimg Лев Шевченко
Фото: Ставропольський радіозавод "Сигнал" (Wikipedia)

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions дані 54 російських підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням концерну "КРЕТ" державної корпорації "Ростех". Третина з них досі не перебуває під санкціями жодної країни санкційної коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал War&Sanctions Головного управління розвідки МО України.

Що відомо про підприємства "КРЕТ"

Підприємства концерну "Радіоелектронні технології" спеціалізуються на розробці та виробництві систем і засобів радіоелектронної боротьби, комплексів державного розпізнавання "свій-чужий", а також бортового радіоелектронного обладнання для російських винищувачів і гелікоптерів.

До номенклатури продукції також входять електродвигуни, системи навігації та управління для БпЛА, антидронові комплекси та платформи дистанційного управління кулеметами.

Концерн "КРЕТ" відіграє важливу роль і у виробництві російських балістичних ракет. Зокрема, Ставропольський завод "Сигнал" виготовляє та постачає комплекти малогабаритних станцій перешкод С200А1 для ракет 9М723 "Искандер-М". Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут постачає блоки систем радіотехнічного захисту 3Б228 для ракет 3М22 "Циркон".

У ГУР також підкреслили, що головна організація АТ "КРЕТ" безпосередньо забезпечує покриття дефіциту фінансування контрактів за державним оборонним замовленням Росії, виконавцями яких є підприємства концерну.

Скільки підприємств без санкцій

Розвідка звертає увагу, що 19 із 54 оприлюднених підприємств КРЕТ наразі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них - АТ "Інерціальні технології "Технокомплексу"", що виробляє та постачає безплатформні інерціальні навігаційні системи для керованих авіаційних ракет Х-59М2/Х-59М2А та безпілотних авіаційних комплексів "Орион".

Концерн "КРЕТ" став уже десятим холдингом "Ростеху", дані про який розміщено на порталі War&Sanctions у розділі "ВПК агресора". Відповідна вкладка містить інформацію про 764 підприємства корпорації.

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Нагадаємо, ГУР систематично публікує дані про підприємства, залучені до виробництва озброєння РФ. Так, представник розвідки Вадим Скібіцький заявляв, що лише у вересні оборонна промисловість Росії планує виробити щонайменше 100 балістичних ракет, включно з "Искандерами" та С-400.

За його словами, зрив виробництва на профільних заводах і посилення санкцій щодо західних електронних компонентів залишаються серед ключових інструментів протидії цій загрозі.

Раніше ГУР також попереджало, що Росія готує випробування нового типу балістичних ракет з дальністю до 800 кілометрів, які до кінця року можуть застосувати проти об'єктів у західних областях України.

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