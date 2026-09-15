ГУР назвало заводи "Ростеху", що озброюють армію РФ: третина з них не під санкціями

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions дані 54 російських підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням концерну "КРЕТ" державної корпорації "Ростех". Третина з них досі не перебуває під санкціями жодної країни санкційної коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал War&Sanctions Головного управління розвідки МО України.
Підприємства концерну "Радіоелектронні технології" спеціалізуються на розробці та виробництві систем і засобів радіоелектронної боротьби, комплексів державного розпізнавання "свій-чужий", а також бортового радіоелектронного обладнання для російських винищувачів і гелікоптерів.
До номенклатури продукції також входять електродвигуни, системи навігації та управління для БпЛА, антидронові комплекси та платформи дистанційного управління кулеметами.
Концерн "КРЕТ" відіграє важливу роль і у виробництві російських балістичних ракет. Зокрема, Ставропольський завод "Сигнал" виготовляє та постачає комплекти малогабаритних станцій перешкод С200А1 для ракет 9М723 "Искандер-М". Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут постачає блоки систем радіотехнічного захисту 3Б228 для ракет 3М22 "Циркон".
У ГУР також підкреслили, що головна організація АТ "КРЕТ" безпосередньо забезпечує покриття дефіциту фінансування контрактів за державним оборонним замовленням Росії, виконавцями яких є підприємства концерну.
Розвідка звертає увагу, що 19 із 54 оприлюднених підприємств КРЕТ наразі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них - АТ "Інерціальні технології "Технокомплексу"", що виробляє та постачає безплатформні інерціальні навігаційні системи для керованих авіаційних ракет Х-59М2/Х-59М2А та безпілотних авіаційних комплексів "Орион".
Концерн "КРЕТ" став уже десятим холдингом "Ростеху", дані про який розміщено на порталі War&Sanctions у розділі "ВПК агресора". Відповідна вкладка містить інформацію про 764 підприємства корпорації.
Нагадаємо, ГУР систематично публікує дані про підприємства, залучені до виробництва озброєння РФ. Так, представник розвідки Вадим Скібіцький заявляв, що лише у вересні оборонна промисловість Росії планує виробити щонайменше 100 балістичних ракет, включно з "Искандерами" та С-400.
За його словами, зрив виробництва на профільних заводах і посилення санкцій щодо західних електронних компонентів залишаються серед ключових інструментів протидії цій загрозі.
Раніше ГУР також попереджало, що Росія готує випробування нового типу балістичних ракет з дальністю до 800 кілометрів, які до кінця року можуть застосувати проти об'єктів у західних областях України.