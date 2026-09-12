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В ГУР назвали чотири кроки для захисту України від балістики РФ

20:17 12.09.2026 Сб
2 хв
Лише у вересні російська промисловість може виробити мінімум 100 балістичних ракет
aimg Ростислав Шаправський aimg Дмитро Левицький
В ГУР назвали чотири кроки для захисту України від балістики РФ Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР (Getty Images)
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Україна розуміє проблему та загрозу від російських балістичних ракет, тому працює з партнерами, щоб не дати РФ здобути переваги.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

"Кілька цифр для вас: у цьому вересні, згідно з планами Російської Федерації, оборонна промисловість Росії має виробити щонайменше 100 балістичних ракет, включаючи системи "Іскандер" та ракети С-400, які використовуються як балістичні", - розповів представник ГУР.

Українська відповідь на цей виклик, за словами Скібіцького, складається з чотирьох кроків:

  • Перехоплювачі. Україна чітко усвідомлює потребу в перехоплювачах, зокрема в ракетах PAC-3 до Patriot, та розуміє, скільки систем Patriot можуть дати партнери.
  • Зрив виробництва. Завдання глибоких ударів по території РФ - знищення та порушення процесу виробництва таких ракет. ГУР знає всі підприємства, заводи та компанії у РФ, залучені до виробництва балістики.
  • Ураження пускових. Сьогодні основний намір РФ - завдавати ударів по Києву та Київській області. Щодня від 17 до 19 пускових установок розміщені в Курській, Воронезькій областях та інших регіонах, що межують з Україною. Потрібно знищувати ці пускові позиції та райони пуску поблизу кордонів України.
  • Міжнародні санкції. Санкції справді працюють, особливо щодо сучасних навігаційних систем західного виробництва та електронних компонентів, які постачаються з багатьох країн світу (не лише з Китаю). Потрібно посилювати санкції, щоб перекрити постачання цих критично важливих елементів.

Балістичний терор України

Нагадаємо, Київ та інші населені пункти України, які перебувають у зоні ураження балістики, потерпають від російського терору. Влітку та восени ворог активно атакує балістикою Київ, знищуючи склади, підприємства та іншу інфраструктуру.

Як заявляли в ГУР, зараз російська "оборонка" працює над балістичними ракетами, які зможуть дістати до західних областей України. До кінця року можливі перші пуски.

На цьому тлі Україні просить партнерів допомогти з ракетами до систем Patriot, адже лише вони можуть перехоплювати балістику. Нещодавно ЄС погодився закупити партію ракет до Patriot з кредиту на 90 млрд євро.

За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно хоча б 100-120 ракет до Patriot кожного місяця, щоб перехоплювати російську балістику.

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