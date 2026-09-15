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ГУР назвало заводы "Ростеха", вооружающие армию РФ: треть из них не под санкциями

12:31 15.09.2026 Вт
2 мин
Какие предприятия входят в концерн "КРЭТ" и почему часть из них до сих пор не под санкциями?
aimg Лев Шевченко
Фото: Ставропольский радиозавод "Сигнал" (Wikipedia)

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало на портале War&Sanctions данные 54 российских предприятий, входящих в состав или находящихся в управлении концерна "КРЭТ" государственной корпорации "Ростех". Треть из них до сих пор не под санкциями ни одной страны санкционной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал War&Sanctions Главного управления разведки МО Украины.

Что известно о предприятиях "КРЭТ"

Предприятия концерна "Радиоэлектронные технологии" специализируются на разработке и производстве систем и средств радиоэлектронной борьбы, комплексов государственного распознавания "свой-чужой", а также бортового радиоэлектронного оборудования для российских истребителей и вертолетов.

В номенклатуру продукции также входят электродвигатели, системы навигации и управления для БпЛА, антидроновые комплексы и платформы дистанционного управления пулеметами.

Концерн "КРЭТ" играет немаловажную роль и в производстве российских баллистических ракет. В частности, Ставропольский завод "Сигнал" производит и поставляет комплекты малогабаритных станций помех С200А1 для ракет 9М723 "Искандер-М". Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт снабжает блоки систем радиотехнической защиты 3Б228 для ракет 3М22 "Циркон".

В ГУР также подчеркнули, что главная организация АО "КРЭТ" напрямую обеспечивает покрытие дефицита финансирования контрактов по государственному оборонному заказу России, исполнителями которых являются предприятия концерна.

Сколько предприятий без санкций

Разведка обращает внимание, что 19 из 54 обнародованных предприятий КРЭТ в настоящее время не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции. Среди них - АО "Инерциальные технологии "Технокомплекса", производящее и снабжающее безплатформенные инерциальные навигационные системы для управляемых авиационных ракет Х-59М2/Х-59М2А и беспилотных авиационных комплексов "Орион".

Концерн "КРЭТ" стал уже десятым холдингом "Ростеха", данные о котором размещены на портале War&Sanctions в разделе "ВПК агрессора". Соответствующая вкладка содержит информацию о 764 предприятиях корпорации.

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Напомним, ГУР систематически публикует данные о предприятиях, вовлеченных в производство вооружения РФ. Так, представитель разведки Вадим Скибицкий заявлял, что только в сентябре оборонная промышленность России планирует произвести не менее 100 баллистических ракет, включая "Искандеры" и С-400.

По его словам, срыв производства на профильных заводах и усиление санкций в отношении западных электронных компонентов остаются среди ключевых инструментов противодействия этой угрозе.

Ранее ГУР также предупреждала, что Россия готовит испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров, которые до конца года могут быть применены против объектов в западных областях Украины.

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