У ГУР назвали три напрями можливих наступів Росії

У Головному управління розвідки Міноборони України визначили три напрями можливих наступів російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Під знаком сови", опублікований на сайті ГУР.
планує мобілізувати до армії від 300 до 500 тисяч осіб для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року.
наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні – це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року.
"Це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну", - вважають розвідники.
Нагадаємо, за даними розвідки, російський президент Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня .
При цьому, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ вже готові до можливого наступу російських військ у лютому.
Як повідомляє британське видання Financial Times, Росія планує розпочати новий наступ протягом 10 днів.
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