У ГУР назвали три напрями можливих наступів Росії

планує мобілізувати до армії від 300 до 500 тисяч осіб для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року.

наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні – це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року.

"Це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну", - вважають розвідники.