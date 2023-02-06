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В ГУР назвали три направления возможных наступлений России

Фото: в ГУР назвали три направления возможных наступлений России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Главном управление разведки Минобороны Украины определили три направления возможных наступлений российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Под знаком совы", опубликованный на сайте ГУР.

планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.

приказ о мобилизации 500 тысяч призывников в январе – это в дополнение к 300 тысячам мобилизованных в октябре 2022 года.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну", - считают разведчики.

Напомним, по данным разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

При этом, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ уже готовы к возможному наступлению российских войск в феврале.

Как сообщает британское издание Financial Times, Россия планирует начать новое наступление в течение 10 дней.

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