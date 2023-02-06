В ГУР назвали три направления возможных наступлений России

планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.

приказ о мобилизации 500 тысяч призывников в январе – это в дополнение к 300 тысячам мобилизованных в октябре 2022 года.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну", - считают разведчики.