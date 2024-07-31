У ГУР назвали особливість нічної атаки дронів по Україні

"Насправді нового чогось тут немає. Ворог давно використовує комбіновані удари. Ми були свідками й масованих ракетних ударів, і масованих ударів безпілотниками, і одночасно (ракет і дронів - ред.)", - сказав Юсов, відповідаючи на питання, чому під час атаки злітали російські бомбардувальники, але ракет не пускали.

За його словами, це продовження пошуку для ворога більш оптимальних шляхів застосування подібної технології й тактики.

"Можна відмітити, що цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини. Метою яких є виснаження і вивчення систем ППО. І це також не нова тактика. Сили оборони відпрацьовують і ефективно протидіють подібним викликам", - зазначив представник ГУР.