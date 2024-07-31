У ГУР назвали особливість нічної атаки дронів по Україні

Під час масованої атаки "Шахедів" по Україні вночі 31 липня росіяни також запускали значну кількість відволікаючих дронів, щоб виснажити та розвідати українську ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Насправді нового чогось тут немає. Ворог давно використовує комбіновані удари. Ми були свідками й масованих ракетних ударів, і масованих ударів безпілотниками, і одночасно (ракет і дронів - ред.)", - сказав Юсов, відповідаючи на питання, чому під час атаки злітали російські бомбардувальники, але ракет не пускали.
За його словами, це продовження пошуку для ворога більш оптимальних шляхів застосування подібної технології й тактики.
"Можна відмітити, що цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини. Метою яких є виснаження і вивчення систем ППО. І це також не нова тактика. Сили оборони відпрацьовують і ефективно протидіють подібним викликам", - зазначив представник ГУР.
Сьогодні вночі, 31 липня, російські війська запустили по Україні 89 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі ворожі безпілотники.
Варто зазначити, що це була одна з наймасованіших атак дронів по Україні. Таку ж кількість "Шахедів" росіяни застосовували у новорічну ніч 1 січня 2024 року.
Сьогодні вночі основний удар РФ був направлений на Київську область. У КМВА назвала атаку наймасованішою з початку року. За словами місцевої влади, на підступах до столиці було знищено близько 40 "Шахедів".
Детальніше про наслідки масованої атаки дронів - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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