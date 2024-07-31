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В ГУР назвали особенность ночной атаки дронов по Украине

Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во время массированной атаки "Шахедов" по Украине ночью 31 июля россияне также запускали значительное количество отвлекающих дронов, чтобы истощить и разведать украинскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"На самом деле нового чего-то здесь нет. Враг давно использует комбинированные удары. Мы были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно (ракет и дронов - ред.)", - сказал Юсов, отвечая на вопрос, почему во время атаки взлетали российские бомбардировщики, но ракет не пускали.

По его словам, это продолжение поиска для врага более оптимальных путей применения подобной технологии и тактики.

"Можно отметить, что в этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика. Силы обороны отрабатывают и эффективно противодействуют подобным вызовам", - отметил представитель ГУР.

Массированная атака дронов по Украине 31 июля

Сегодня ночью, 31 июля, российские войска запустили по Украине 89 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Стоит отметить, что это была одна из самых массированных атак дронов по Украине. Такое же количество "Шахедов" россияне применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

Сегодня ночью основной удар РФ был направлен в Киевскую область. В КМВА назвала атаку самой массированной с начала года. По словам местных властей, на подступах к столице было уничтожено около 40 "Шахедов".

Подробнее о последствиях массированной атаки дронов - читайте в материале РБК-Украина.

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