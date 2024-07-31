В ГУР назвали особенность ночной атаки дронов по Украине

"На самом деле нового чего-то здесь нет. Враг давно использует комбинированные удары. Мы были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно (ракет и дронов - ред.)", - сказал Юсов, отвечая на вопрос, почему во время атаки взлетали российские бомбардировщики, но ракет не пускали.

По его словам, это продолжение поиска для врага более оптимальных путей применения подобной технологии и тактики.

"Можно отметить, что в этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика. Силы обороны отрабатывают и эффективно противодействуют подобным вызовам", - отметил представитель ГУР.