У ГУР назвали мету кампанії з дискредитації корінних народів РФ та як вона вплине на Україну

"Ті залишки консерв, агентів впливу, які все ще є і в Європі, і у нас, отримали завдання почати масову дискредитацію представників народів Російської Федерації, поневолених народів і націй, які боряться за власні права", - сказав він.

Так, поневолені народи боряться за право на самовизначення, за право існувати взагалі, оскільки більшість етносів РФ позбавлені базових культурних прав.

"І ось найближчим часом нам почнуть розповідати, що це, мовляв, начебто терористи, це улютранаціоналісти-нацисти, з ними не можна справу мати і так далі. В першу чергу мова буде йти про народи Кавказу", - повідомив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що у нашій країні ця кампанія матиме завдання розсварити і налякати українців, наголосити на тому, що не можна мати справу ні з чеченцями, ні з дагестанцями, ні з тунгусами.

"Звичайно це провальна кампанія завідомо, вона свідчить про те, що насправді військове-політичне керівництво, цей бункерний стаф чудово розуміє в принципі майбутні алгоритм самої Російської Федерації, що розпад імперії, трансформація імперії - це неминуче. І рано чи пізно світ буде знати правду і буде на боці справедливості", - додав Юсов.

Він також зазначив, що сьогоднішня Росія - це тоталітарна фашистська держава, яка не може жити не лише без зовнішніх, але й без внутрішніх ворогів. Наразі цими внутрішніми ворогами зроблять предтавників корінних народів і націй, а також ти росіян, які співчувають їхнім прагненням.

"Україна це все проходила, і ми знаємо, як боролися з нашей нацією через висміювання, залякування, ставрування. І це все багато років проходять корінні народи Росії, але тепер це може бути дуже інтенсифіковано. Тобто тему про чеченських терористів ми дуже давно не чули. Ну тепер будемо чути, напевно, найближчим часом", - додав представник ГУР.