В ГУР назвали цель кампании по дискредитации коренных народов РФ и как она повлияет на Украину

Спецслужбы России получили задание начать массовую дискредитацию представителей коренных народов страны. Ее целью, среди прочего, будет срыв их международной поддержки и формирование негативного отношение к таким народам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Те остатки консерв, агентов влияния, которые все еще есть и в Европе, и у нас, получили задачу начать массовую дискредитацию представителей народов Российской Федерации, порабощенных народов и наций, борющихся за собственные права", - сказал он.
Так, порабощенные народы борются за право на самоопределение, за право существовать вообще, поскольку большинство этносов РФ лишены базовых культурных прав.
"И вот в ближайшее время нам начнут рассказывать, что это, мол, якобы террористы, это улютранационалисты-нацисты, с ними нельзя иметь дело и так далее. В первую очередь речь будет идти о народах Кавказа", - сообщил Юсов.
Представитель ГУР отметил, что в нашей стране у этой кампании будет задача рассорить и испугать украинцев, подчеркнуть, что нельзя иметь дело ни с чеченцами, ни с дагестанцами, ни с тунгусами.
"Конечно это провальная кампания заведомо, она свидетельствует о том, что на самом деле военно-политическое руководство, этот бункерный стаф прекрасно понимает в принципе будущие алгоритм самой Российской Федерации, что распад империи, трансформация империи - это неизбежно. И рано или поздно мир будет знать правду и будет на стороне справедливости", - добавил Юсов.
Он также отметил, что сегодняшняя Россия - это тоталитарное фашистское государство, которое не может жить не только без внешних, но и внутренних врагов. Теперь этими внутренними врагами сделают представителей коренных народов и наций, а также россиян, которые сочувствуют их стремлениям.
"Украина это все проходила, и мы знаем, как боролись с нашей нацией из-за высмеивания, устрашения, ставрования. И это все много лет проходят коренные народы России, но теперь это может быть очень интенсифицировано. То есть тему о чеченских террористах мы очень давно не слышали . Ну теперь будем слышать, наверное, в ближайшее время", - добавил представитель ГУР.
Напомним, ранее разведка сообщала, что спецслужбы России в ближайшее время хотят развернуть кампанию по дискредитации национальных движений народов РФ.
Также отметим, что недавно Верховная рада признала суверенитет Чеченской Республики Ичкерия.
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