В ГУР назвали цель кампании по дискредитации коренных народов РФ и как она повлияет на Украину

"Те остатки консерв, агентов влияния, которые все еще есть и в Европе, и у нас, получили задачу начать массовую дискредитацию представителей народов Российской Федерации, порабощенных народов и наций, борющихся за собственные права", - сказал он.

Так, порабощенные народы борются за право на самоопределение, за право существовать вообще, поскольку большинство этносов РФ лишены базовых культурных прав.

"И вот в ближайшее время нам начнут рассказывать, что это, мол, якобы террористы, это улютранационалисты-нацисты, с ними нельзя иметь дело и так далее. В первую очередь речь будет идти о народах Кавказа", - сообщил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что в нашей стране у этой кампании будет задача рассорить и испугать украинцев, подчеркнуть, что нельзя иметь дело ни с чеченцами, ни с дагестанцами, ни с тунгусами.

"Конечно это провальная кампания заведомо, она свидетельствует о том, что на самом деле военно-политическое руководство, этот бункерный стаф прекрасно понимает в принципе будущие алгоритм самой Российской Федерации, что распад империи, трансформация империи - это неизбежно. И рано или поздно мир будет знать правду и будет на стороне справедливости", - добавил Юсов.

Он также отметил, что сегодняшняя Россия - это тоталитарное фашистское государство, которое не может жить не только без внешних, но и внутренних врагов. Теперь этими внутренними врагами сделают представителей коренных народов и наций, а также россиян, которые сочувствуют их стремлениям.

"Украина это все проходила, и мы знаем, как боролись с нашей нацией из-за высмеивания, устрашения, ставрования. И это все много лет проходят коренные народы России, но теперь это может быть очень интенсифицировано. То есть тему о чеченских террористах мы очень давно не слышали . Ну теперь будем слышать, наверное, в ближайшее время", - добавил представитель ГУР.