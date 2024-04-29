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У ГУР назвали кількість дезертирів з російської армії

Фот: з російської армії втекло 18 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець квітня 2024 року кількість дезертирів з південного військового округу окупаційної російської армії досягла 18 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram.

За даними розвідки, левова частка - близько 12 тисяч утікачів - припадає на 8-му загальновійськову армію, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі - контрактники.

У 58-й загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб, йдеться в повідомленні.

Дезертирство в російській армії

Нагадаємо, за даними британської розвідки, рівень дезертирства у російській армії став рекордним з початку війни. У березні 2024 року російські суди для військовослужбовців звинуватили 684 особи за дезертирство, що є рекордним показником. Загальна кількість випадків з моменту часткової мобілізації у вересні 2022 року склала 7400, а в Московській області зафіксовано найбільшу кількість подібних випадків - 496.

За даними Міноборони Британії з початку війни в Україні було вбито або поранено 450 тисяч російських військових.

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