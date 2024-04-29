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В ГУР назвали количество дезертиров из российской армии

Фото: из российской армии сбежало 18 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на конец апреля 2024 количество дезертиров из южного военного округа оккупационной российской армии достигло 18 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным разведки, львиная доля - около 12 тысяч беглецов - приходится на 8-ю общевойсковую армию, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны Москвой по мобилизации. Остальные 2 тысячи - контрактники.

В 58-й общевойсковой армии, также входящей в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек, говорится в сообщении.

Дезертирство в российской армии

Напомним, по данным британской разведки, уровень дезертирства в российской армии стал рекордным с начала войны. В марте 2024 года российские суды для военнослужащих обвинили 684 человека за дезертирство, что является рекордным показателем. Общее количество случаев с момента частичной мобилизации в сентябре 2022 года составило 7400, а в Московской области зафиксировано наибольшее количество подобных случаев - 496.

По данным Минобороны Британии с начала войны в Украине было убито или ранено 450 тысяч российских военных.

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