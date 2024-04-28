В Британії оцінили втрати Росії від початку вторгнення в Україну

Міністр Збройних сил Британії Лео Дочерті оцінив втрати, яких зазнала Російська Федерація за час війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Дочерті розповів, що окрім загиблих, з початку війни в лютому 2022 року з російських військ дезертирували десятки тисяч людей. Він зауважив, що сюди не враховано кількість загиблих у російських приватних військових компаніях, таких як група Вагнера, бо він не має інформації щодо цих угрупувань.

За оцінками британського міністра, в Україні було вбито або поранено 450 тисяч російських військових.

Нагадаємо, що РБК-Україна вже повідомляло, що Генеральний штаб ЗСУ також оновив дані щодо втрат російської армії станом на сьогодні, 28 квітня. За даними військових окупанти втратили понад 466 тисяч військових.

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