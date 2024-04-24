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У російській армії рекордне дезертирство з початку війни, - британська розвідка

Росія, Середа 24 квітня 2024 10:45
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У російській армії рекордне дезертирство з початку війни, - британська розвідка Фото: мобіки дезертують як можуть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дезертирство мобілізованих з російської армії досягло рекордного рівня. Найбільше зареєстровано в Московській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за даними незалежної російської медіагрупи "Медіазона", у березні 2024 року російські військові суди засудили рекордну кількість 684 військовослужбовців РФ за дезертирство. Загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 становить 7400, при цьому в Московській області зареєстровано найбільшу кількість випадків - 496.

За даними британської розвідки, багато солдатів, яких вистежили і передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову. Водночас кількість запитів щодо надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

"Російські солдати, зокрема насильно завербовані під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін з малою ймовірністю демобілізації", - зазначають у Міноборони Британії.

Набір до російської армії

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Кремль готується набрати більше солдатів-контрактників. Влада прагне уникнути, принаймні на даний момент, ще однієї масової мобілізації, яка може підірвати народну підтримку війни з Україною. Беручи до 30 тисяч новобранців на місяць, Росія могла б поповнити лави армії на 300 тисяч цього року.

За даними "Левада-центру", більшість росіян підтримують війну проти України. У березні 2024 року лише 16% респондентів виступають проти. За останній рік частка тих, хто очікує другої хвилі мобілізації, знизилася до 48%.

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