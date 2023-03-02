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ГУР називає інформацію про зіткнення у Брянській області "продовженням трансформації РФ"

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Брянська область, Четвер 02 березня 2023 13:23
ГУР називає інформацію про зіткнення у Брянській області "продовженням трансформації РФ" Фото: представник ГУР МО Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

В українській розвідці називають повідомлення про зіткнення у Брянській області "продовженням трансформації Росії". Також в ГУР вважають ці події свідченням очищення і звільнення росіян від диктатури Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР МО Андрія Юсова виданню hromadske.

"РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи", - сказав Юсов.

Що відомо про РДК?

Зазначимо, що сьогодні в Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу було опубліковано повідомлення із військовими із жовтими стрічками.

Учасники на відео заявляють, що інформація про українські ДРГ є неправдою, а насправді саме російські добровольці потрапили на території Брянської області і мають намір боротися з путінським режимом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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