ГУР называет информацию о столкновении в Брянской области "продолжением трансформации РФ"

В украинской разведке называют сообщения о столкновении в Брянской области "продолжением трансформации России". Также в ГУР считают эти события свидетельством очищения и освобождения россиян от диктатуры Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя ГУР МО Андрея Юсова изданию hromadske.

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает". .. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", - сказал Юсов.

Что известно о РДК?

Отметим, что сегодня в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса было опубликовано сообщение с военными с желтыми лентами.

Участники на видео заявляют, что информация об украинских ДРГ неправда, а на самом деле именно российские добровольцы попали на территории Брянской области и намерены бороться с путинским режимом.

Напомним, что все эти события в Брянской области начались с обвинений местных властей и российских пропагандистских СМИ в якобы проникновении украинских ДРГ на территорию двух сел региона.

Отметим, что на это уже отреагировали на Банковой и назвали события в Брянской области сознательной провокацией россиян и посоветовали действующим властям бояться своих партизан.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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