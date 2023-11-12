ГУР може бути причетним до ударів по території РФ за останні два дні, - ISW

Крім цього, в ніч на 11 листопада в Росії сталося два вибухи: один на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області, а другий - біля Коломни Московської області, там нібито збитий дрон впав на будівлю

Що відомо про вибухи

У ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа була потужною, її було видно з різних районів міста.

Також ввечері 10 листопада у місті Коломна Московської області Росії пролунали вибухи. У мережі повідомили про нібито атаку дронів та роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що вибух пролунав у районі Конструкторського бюро машинобудування, на якому розробляються міномети, протитанкові безвідкатні гармати Б-10 та Б-11, переносні зенітно-ракетні комплекси "Игла" та "Стрела". Також там виробляють протитанкові ракетні комплекси "Шмель", "Малютка", оперативно-тактичні ракетні комплекси "Ока", "Точка-У" та різні варіації "Іскандер".

Джерела РБК-Україна в ГУР повідомили, що їхні сили можуть бути причетними до вибухів на обох заводах.

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