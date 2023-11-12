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ГУР может быть причастен к ударам по территории РФ за последние два дня, - ISW

Фото: ГУР может быть причастен к ударам по РФ 10-11 ноября (armyinform.com)
Автор: Антон Малиновский

Главное управление военной разведки (ГУР) Украины было причастно к как минимум одному из трех ударов по территории России 10-11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Кроме этого, в ночь на 11 ноября в России произошло два взрыва: один на пороховом заводе возле Котовска Тамбовской области, а второй – у Коломны Московской области, там якобы сбитый дрон упал на здание

Что известно о взрывах

В ночь на 11 ноябряна Котовском пороховом заводе в Тамбовской области прозвучали взрывы. После этого там разгорелся пожар.

Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, ее тушили не менее полутора часов. На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар был мощным, он был виден из разных районов города.

Также вечером 10 ноября в городе Коломна Московской области России раздались взрывы. В сети сообщили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

Позже стало известно, что взрыв прогремел в районе Конструкторского бюро машиностроения, на котором разрабатываются минометы, противотанковые безоткатные пушки Б-10 и Б-11, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и "Стрела". Также там производят противотанковые ракетные комплексы "Шмель", "Малютка", оперативно-тактические ракетные комплексы "Ока", "Точка-У" и разные вариации "Искандер".

Источники РБК-Украина в ГУР сообщили, что их силы могут быть причастны к взрывам на обоих заводах.

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