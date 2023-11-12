ГУР може бути причетним до ударів по території РФ за останні два дні, - ISW

Головне управління військової розвідки (ГУР) України було причетне до щонайменше одного з трьох ударів по території Росії 10-11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Українське видання "Суспільне Крим" посилаючись на джерела в ГУР заявило, що вони організували вибух залізничних колій у Рязанській області, внаслідок якого вранці 11 листопада з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда.

Джерело заявило, що вибух найближчим часом ускладнить матеріально-технічне забезпечення російських військ. Відомий російський військовий блогер заявив, що потяг перевозив мінеральні добрива.

Московська залізниця заявила, що ситуація не торкнулася пасажирських і приміських поїздів і що РЖД створила штаб для координації будь-яких збоїв, викликаних сходом з рейок. Російське державне інформаційне агентство РИА Новости заявило, що сходження з рейок сталося через "втручання сторонніх осіб".

Крім цього, в ніч на 11 листопада в Росії сталося два вибухи: один на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області, а другий - біля Коломни Московської області, там нібито збитий дрон впав на будівлю ДП "Конструкторське бюро машинобудування", яке займається виготовленням ракет "Кинджал" та "Іскандер".

Прес-секретар ГУР Андрій Юсов 11 листопада заявив, що не може офіційно ні підтвердити, ні спростувати інформацію про події в Росії, такі як вибух на пороховому заводі під Тамбовом або сходження потяга з рейок, але подібні удари триватимуть.

Українські чиновники на момент публікації не коментували удар у Коломні. Однак, міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю, опублікованому 11 листопада, заявив, що Україна відповість на російські удари по українській критичній інфраструктурі взимку взаємними ударами по російській енергетичній інфраструктурі, включаючи нафтогазову інфраструктуру.

Що відомо про вибухи

У ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа була потужною, її було видно з різних районів міста.

Також ввечері 10 листопада у місті Коломна Московської області Росії пролунали вибухи. У мережі повідомили про нібито атаку дронів та роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що вибух пролунав у районі Конструкторського бюро машинобудування, на якому розробляються міномети, протитанкові безвідкатні гармати Б-10 та Б-11, переносні зенітно-ракетні комплекси "Игла" та "Стрела". Також там виробляють протитанкові ракетні комплекси "Шмель", "Малютка", оперативно-тактичні ракетні комплекси "Ока", "Точка-У" та різні варіації "Іскандер".

Джерела РБК-Україна в ГУР повідомили, що їхні сили можуть бути причетними до вибухів на обох заводах.

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