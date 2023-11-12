ГУР может быть причастен к ударам по территории РФ за последние два дня, - ISW

Главное управление военной разведки (ГУР) Украины было причастно к как минимум одному из трех ударов по территории России 10-11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украинское издание "Общественное Крым", ссылаясь на источники в ГУР, заявило, что они организовали взрыв железнодорожных путей в Рязанской области, в результате которого утром 11 ноября с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Источник заявил, что взрыв в ближайшее время усложнит материально-техническое обеспечение российских войск. Известный российский военный блоггер заявил, что поезд перевозил минеральные удобрения.

Московская железная дорога заявила, что ситуация не затронула пассажирские и пригородные поезда и что РЖД создала штаб для координации любых сбоев, вызванных сходом с рельсов. Российское государственное информационное агентство РИА Новости заявило, что сход с рельсов произошло из-за "вмешательства посторонних лиц".

Кроме этого, в ночь на 11 ноября в России произошло два взрыва: один на пороховом заводе возле Котовска Тамбовской области, а второй – у Коломны Московской области, там якобы сбитый дрон упал на здание ГП "Конструкторское бюро машиностроения", занимающееся изготовлением ракет" Кинжал" и "Искандер".

Пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов 11 ноября заявил, что не может официально ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о событиях в России, таких как взрыв на пороховом заводе под Тамбовом или схождение поезда с рельсов, но подобные удары будут продолжаться.

Украинские чиновники на момент публикации не комментировали удар в Коломне. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью, опубликованном 11 ноября, заявил, что Украина ответит на российские удары по украинской критической инфраструктуре зимой взаимными ударами по российской энергетической инфраструктуре, включая нефтегазовую инфраструктуру.

Что известно о взрывах

В ночь на 11 ноябряна Котовском пороховом заводе в Тамбовской области прозвучали взрывы. После этого там разгорелся пожар.

Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, ее тушили не менее полутора часов. На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар был мощным, он был виден из разных районов города.

Также вечером 10 ноября в городе Коломна Московской области России раздались взрывы. В сети сообщили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

Позже стало известно, что взрыв прогремел в районе Конструкторского бюро машиностроения, на котором разрабатываются минометы, противотанковые безоткатные пушки Б-10 и Б-11, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и "Стрела". Также там производят противотанковые ракетные комплексы "Шмель", "Малютка", оперативно-тактические ракетные комплексы "Ока", "Точка-У" и разные вариации "Искандер".

Источники РБК-Украина в ГУР сообщили, что их силы могут быть причастны к взрывам на обоих заводах.

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