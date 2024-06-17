ГУР о Magura: рассматриваются любые военные цели в радиусе 800 километров

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны, при выборе цели для надводной беспилотной лодки Magura, рассматривает любые вражеские объекты в радиусе 800 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Каждый дрон несет угрозу оккупантам. ... Каких-то намеков мы делать не будем, но могу отметить, что на дальности 800 км мы рассматриваем любые возможности и любые военные цели врага для поражения нашими дронами", - заявил Ерин.

Magura

Во время полномасштабной войны в Украине был создан морской дрон Magura V5. Им Силы обороны атакуют корабли Черноморского флота Российской Федерации. Как пример, в начале мая был поражен скоростной катер оккупнтов в Крыму.

Также недавно ко дню журналистки стартовал большой сбор на морские дроны ГУР.

Подробнее о Magura V5 - в материале РБК-Украина.