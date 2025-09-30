ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії, який очолював спецпідрозділ "Авангард"

За даними ГУР, операцію було проведено 27 вересня 2025 року. За підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох "росгвардійців" на території Росії.

"Знищено підполковника Росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард", а також помічника та водія ватажка рашистів. Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала", - розповіли у ГУР.

Що відомо про "Авнгард"

Отдельний (17-й) спецпідрозділ "Авангард" - російський відділ спеціального призначення у складі Росгвардії, сформований у 1998 році на базі підрозділів "Едельвейс" і розташований поблизу Мінеральних Вод (Новотерський).