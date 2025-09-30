ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии, который возглавлял спецподразделение "Авангард"

По данным ГУР, операция была проведена 27 сентября 2025 года. При поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы три "росгвардейца" на территории России.

"Уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу вражеского спецподразделения "Авангард", а также помощник и водитель главаря рашистов. Группа московитов двигалась на полигон, но так и не доехала", - рассказали в ГУР.

Что известно об "Авнгарде"

Отдельное (17-й) спецподразделение "Авангард" - российский отдел специального назначения в составе Росгвардии, сформированный в 1998 году на базе подразделений "Эдельвейс" и расположенный вблизи Минеральных Вод (Новотерский).