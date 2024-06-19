ГУР ідентифікувало росіян, які розстріляли чотирьох полонених біля Роботиного
Російські окупанти розстріляли чотирьох українських полонених біля Роботиного Запорізької області. Розвідка ідентифікувала причетних загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
За даними розвідки, у другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине російські військовослужбовці розстріляли українських військовополонених.
Епізод страти зафіксовано на відео. На кадрах можна помітити, що четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.
За інформацією ГУР, причетними до злочину виявилися загарбники зі складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС Росії. Пункт постійно дислокації - місто Шалі у Чечні.
На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч 1990 року народження, позивний "Буйвол". Також до злочину причетні:
- капітан Дмітрій Нагорний 21.11.1995 р.н. - командир 2-го батальйону;
- старший лейтенант Темірлан Абуталімов, 02.05.1997 р.н. - командир 1-ї штурмової роти;
- лейтенант Заур Бєков 16.07.1997 р.н. - командир 3-ї штурмової роти;
- старший лейтенант Юсуп Імаґазалієв 18.07.1999 р.н. - командир 6-ї штурмової роти.
Вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це свідчать радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.
Страти українських військових
Українські правоохоронці зафіксували понад 60 випадків страт українських військових російськими окупантами.
Днями генпрокурор України Андрій Костін повідомив про жорстоке вбивство українського захисника у Донецькій області. Росіяни обезголовили українського бійця.
Правоохоронці встановили особу страченого росіянами військового. Також були ідентифіковані російські командири, які причетні до злочину.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.