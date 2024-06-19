ГУР идентифицировало россиян, расстрелявших четырех пленных возле Работино

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По данным разведки, во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Работино российские военнослужащие расстреляли украинских военнопленных.

Эпизод казни зафиксирован на видео. На кадрах можно заметить, что четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь вниз и в упор расстреливают.

По информации ГУР, причастными к преступлению оказались захватчики из состава штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС России. Пункт постоянно дислокации - город Шали в Чечне.

На момент казни украинских военнопленных под Работино 70 мотострелковым полком командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович 1990 года рождения, позывной "Буйвол". Также к преступлению причастны:

капитан Дмитрий Нагорный 21.11.1995 г. р. - командир 2-го батальона;

старший лейтенант Темирлан Абуталимов, 02.05.1997 г. р. - командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Заур Беков 16.07.1997 г. р. - командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Юсуп Имагагалиев 18.07.1999 г. р. - командир 6-й штурмовой роты.

Указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года. Об этом свидетельствуют радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.