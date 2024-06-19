ГУР идентифицировало россиян, расстрелявших четырех пленных возле Работино
Российские оккупанты расстреляли четырех украинских пленных возле Работино Запорожской области. Разведка идентифицировала причастных захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
По данным разведки, во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Работино российские военнослужащие расстреляли украинских военнопленных.
Эпизод казни зафиксирован на видео. На кадрах можно заметить, что четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь вниз и в упор расстреливают.
По информации ГУР, причастными к преступлению оказались захватчики из состава штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС России. Пункт постоянно дислокации - город Шали в Чечне.
На момент казни украинских военнопленных под Работино 70 мотострелковым полком командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович 1990 года рождения, позывной "Буйвол". Также к преступлению причастны:
- капитан Дмитрий Нагорный 21.11.1995 г. р. - командир 2-го батальона;
- старший лейтенант Темирлан Абуталимов, 02.05.1997 г. р. - командир 1-й штурмовой роты;
- лейтенант Заур Беков 16.07.1997 г. р. - командир 3-й штурмовой роты;
- старший лейтенант Юсуп Имагагалиев 18.07.1999 г. р. - командир 6-й штурмовой роты.
Указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года. Об этом свидетельствуют радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.
Казни украинских военных
Украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами.
На днях генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о жестоком убийстве украинского защитника в Донецкой области. Россияне обезглавили украинского бойца.
Правоохранители установили личность казненного россиянами военного. Также были идентифицированы российские командиры, причастные к преступлению.
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