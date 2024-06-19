ua en ru
Ср, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Правоохоронці ідентифікували росіян, відповідальних за обезголовлення бійця ЗСУ

Донецька область, Середа 19 червня 2024 11:49
UA EN RU
Правоохоронці ідентифікували росіян, відповідальних за обезголовлення бійця ЗСУ Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці встановили особу українського захисника, який був жорстоко вбитий на фронті. Також ідентифікували росіян, які відповідальні за обезголовлення бійця ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Андрія Костіна у Twitter.

"Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних", - зазначив Костін.

Він також повідомив, що українські правоохоронці ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Інформація ще перевіряється.

Генпрокурор України наголосив, що факт жорсткого вбивства воїна є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі - це державна політика Росії.

"Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - додав Костін.

Передісторія

Вчора, 18 червня, стало відомо про черговий факт страти російськими окупантами українського захисника. За даними правоохоронців, російські командири наказали не брати у полон українських військових, а вбивати.

У Донецькій області росіяни обезголовили українського бійця. Відповідне фото було опубліковане у мережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Офіс Генпрокурора
NEWS
F-16 для України. Хто та коли може передати Україні перші літаки
F-16 для України. Хто та коли може передати Україні перші літаки
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії