ГУР атакувало одного з найбільших інтернет-провайдерів силових структур РФ, - джерела

За даними джерел, кіберфахівці воєнної розвідки здійснили чергову атаку на ІТ-інфраструктуру держави-агресора. Цього разу під ударом опинилася група компаній "Філанко" - великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема "Білайн", МГТС, 24тв та силові структури РФ.

Внаслідок атаки було виведено з ладу шість сотень віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайтів даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайтів даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайтів даних на них.

Окрім цього, виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі.

Також кіберфахівці української розвідки "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тисяч доларів.

До того ж здійснили дефейс сайту з продажу "тривожних валізок" для силових структур РФ, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні.

Фото від джерел