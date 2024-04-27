ГУР атаковало новейшую РЛС россиян: она стоит миллионы долларов (видео)

Украинские защитники атаковали одну из новейших радиолокационных станций россиян "Подлет". Ее стоимость составляет более 5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет". Была атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, питавшая комплекс. Как отмечает разведка, "Подлет" - относительно новая РЛС россиян. На вооружение российской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн рублей или более 5 млн долларов. Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.