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ГУР атаковало новейшую РЛС россиян: она стоит миллионы долларов (видео)

Украина, Суббота 27 апреля 2024 09:02
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ГУР атаковало новейшую РЛС россиян: она стоит миллионы долларов (видео) Иллюстративное фото: ГУР атаковало новейшую российскую РЛС "Подлет" (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники атаковали одну из новейших радиолокационных станций россиян "Подлет". Ее стоимость составляет более 5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет". Была атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, питавшая комплекс.

Как отмечает разведка, "Подлет" - относительно новая РЛС россиян. На вооружение российской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн рублей или более 5 млн долларов.

Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Операции ГУР

Следует отметить, что бойцы Главного управления разведки Минобороны провели ряд важных операций на временно оккупированной территории Украины, а также в России.

К примеру, ГУР вернуло под контроль Украины так называемые "вышки Бойко" в Черном море. Также разведчики атакуют объекты на территории РФ и в оккупированном Крыму.

По данным источников РБК-Украина, в ночь на 24 апреля ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат в России. Также разведчики уничтожили вертолет Ка-32 в Москве. Вертолет принадлежал Министерству обороны РФ.

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