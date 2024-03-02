UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"ГУР анонсувало усунення Зеленського": SPRAVDI спростували черговий російський фейк

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські пропагандисти розповсюджують чергову неправдиву інформацію про нібито "анонсування" Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України відсторонення президента Володимира Зеленського від влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Зазначається, що росЗМІ цього разу відзначилися фейком про нібито "оприлюднення" представниками ГУР "точної дати повалення влади президента Зеленського". 

Проте насправді у військовій розвідці нічого подібного не заявляли.

"Поширене повідомлення є плодом хворої уяви російської пропаганди і систематичної кампанії кремля з дискредитації президента Зеленського", - йдеться в публікації.

У Центрі нагадали, що Зеленський є законно обраним і легітимним президентом України, який "в умовах повномасштабного вторгнення Росії продовжує виконувати обов'язки гаранта Конституції". 

В контексті чергового російського фейку у SPRAVDI звернули увагу на представлені раніше дані від ГУР про нову спробу країни-агресора розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, та підготовку Росією спецоперації під назвою "Майдан-3".  

"Тиражування цих і подібних повідомлень відповідає заяві Комітету з питань розвідки при президентові України щодо реалізації РФ спецоперації "Майдан-3" з поширення деструктивних наративів", - йдеться в заяві. 

Російська спецоперація "Майдан-3"

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов 25 лютого заявив, що РФ планувала запустити наймасштабнішу ІПСО, яка повинна була призвести до нового державного перевороту в Україні "Майдан-3".

Також повідомлялося, що ще у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві й усунути главу держави. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський казав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".

За словами представника ГУР Андрія Юсова, розвідка вже отримала списки осіб, яких Москва може залучити до так званої операції "Майдан-3".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяФейкиПропагандист