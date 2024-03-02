"ГУР анонсировало устранение Зеленского": SPRAVDI опровергли очередной российский фейк

Отмечается, что РосСМИ на этот раз отметились фейком о якобы "обнародовании" представителями ГУР "точной даты свержения власти президента Зеленского".

Однако в действительности в военной разведке ничего подобного не заявляли.

"Распространенное сообщение является плодом заболевшего воображения российской пропаганды и систематической кампании кремля по дискредитации президента Зеленского", - говорится в публикации.

В Центре напомнили, что Зеленский является законно избранным и легитимным президентом Украины, "в условиях полномасштабного вторжения России продолжает исполнять обязанности гаранта Конституции".

В контексте очередного российского фейка в SPRAVDI обратили внимание на представленные ранее данные от ГУР о новой попытке страны-агрессора расшатывания общественно-политической ситуации внутри Украины и подготовку Россией спецоперации под названием "Майдан-3".

"Тиражирование этих и подобных сообщений соответствует заявлению Комитета по разведке при президенте Украины о реализации РФ спецоперации "Майдан-3" по распространению деструктивных нарративов", - говорится в заявлении.

Российская спецоперация "Майдан-3"

Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов 25 февраля заявил, что РФ планировала запустить самую масштабную ИПСО, которая должна была привести к новому государственному перевороту в Украине "Майдан-3".

Также сообщалось, что еще в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе и устранить главу государства. Ссылаясь на данные разведки, Зеленский говорил, что этот план в России называют Майдан-3.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, разведка уже получила списки лиц, которых Москва может привлечь к так называемой операции Майдан-3.