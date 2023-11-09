У ГУР анонсували низку операцій "схожих на події в Керчі"

Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу "Затока" та російський ракетний корвет "Аскольд".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами спікера, про результати серії нових операцій громадськість може дізнатися найближчим часом.

"Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв (крилатих ракет, - ред.) "Калібрів" у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Тобто ми не одним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини", - зазначив Юсов.

Також представник військової розвідки не став підтверджувати або спростовувати інформацію у пресі про те, що точні координати корабля "Аскольд" проекту 22800 "Каракурт" злив російський капітан з Інгушетії за 1500 доларів.

"Коментувати на даному етапі такі речі немає потреби... Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом - ідейну та меркантильну зокрема", - сказав Юсов.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи. Тоді російські загарбники розповідали про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше українські військові заявили про те, що Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму.

Також стало відомо, що в результаті атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду і ввести у склад Чорноморського флоту в грудні цього року.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".

За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

Додамо, що раніше військовий експерт Олексій Гетьман у розмові з виданням пояснив значення удару по корвету "Аскольд" у Керчі.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.