У ГУР анонсували хороші новини завдяки роботі надводних дронів Magura
Російські військові наразі менше виводять свої кораблі у відкриту частину акваторії Чорного моря. Це стало можливим завдяки українському надводному дрону Magura.
Про це заявив представник ГУР МО України Євгеній Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".
За його словами, завдяки дронам вдалось знизити активність росіян у відкритій частині моря
"А що стосується відсутності хороших новин, то скажімо так - дивіться, спостерігайте і я думаю що найближчим часом побачите дещо приємне саме за участю Magura", - сказав Єрін.
Що відомо про дрони Magura
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) - це український безпілотний надводний дрон. Він використовується як для розвідки, так і для знищення ворожих цілей. Цей дрон активно використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділом "Group13".
Раніше у Міноборони розповідали, що під час вибору цілі для Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів. Також у ГУР підтвердили, що на морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність.
Детальніше про цей морський безпілотник читайте в матеріалі РБК-Україна "Magura V5. Що відомо про надводний український дрон, який топить флот РФ".
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