У ГУР анонсували хороші новини завдяки роботі надводних дронів Magura

Російські військові наразі менше виводять свої кораблі у відкриту частину акваторії Чорного моря. Це стало можливим завдяки українському надводному дрону Magura.

Про це заявив представник ГУР МО України Євгеній Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".

За його словами, завдяки дронам вдалось знизити активність росіян у відкритій частині моря

"А що стосується відсутності хороших новин, то скажімо так - дивіться, спостерігайте і я думаю що найближчим часом побачите дещо приємне саме за участю Magura", - сказав Єрін.

Що відомо про дрони Magura

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) - це український безпілотний надводний дрон. Він використовується як для розвідки, так і для знищення ворожих цілей. Цей дрон активно використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділом "Group13".