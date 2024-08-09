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В ГУР анонсировали хорошие новости благодаря работе надводных дронов Magura

Пятница 09 августа 2024 18:38
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В ГУР анонсировали хорошие новости благодаря работе надводных дронов Magura Фото: дроны Magura (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские военные меньше выводят свои корабли в открытую часть акватории Черного моря. Это стало возможным благодаря украинскому надводному дрону Magura.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мы Украина".

По его словам, благодаря дронам удалось снизить активность россиян в открытой части моря.

"А что касается отсутствия хороших новостей, то скажем так – смотрите, наблюдайте и я думаю что в ближайшее время увидите кое-что приятное именно с участием Magura", - сказал Ерин.

Что известно о дронах Magura

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – это украинский беспилотный надводный дрон. Он используется как для разведки, так и уничтожения враждебных целей. Этот дрон активно используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, спецподразделением "Group13".

Ранее в Минобороны рассказывали, что при выборе цели для Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров. Также в ГУР подтвердили, что на морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность.

Подробнее об этом морском беспилотнике читайте в материале РБК-Украина "Magura V5. Что известно о надводном украинском дроне, который топит флот РФ".

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