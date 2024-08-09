В ГУР анонсировали хорошие новости благодаря работе надводных дронов Magura

Российские военные меньше выводят свои корабли в открытую часть акватории Черного моря. Это стало возможным благодаря украинскому надводному дрону Magura.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мы Украина".

По его словам, благодаря дронам удалось снизить активность россиян в открытой части моря.

"А что касается отсутствия хороших новостей, то скажем так – смотрите, наблюдайте и я думаю что в ближайшее время увидите кое-что приятное именно с участием Magura", - сказал Ерин.

Что известно о дронах Magura

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – это украинский беспилотный надводный дрон. Он используется как для разведки, так и уничтожения враждебных целей. Этот дрон активно используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, спецподразделением "Group13".