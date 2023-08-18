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У ГУР анонсували хороші новини щодо обмінів українських полонених

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова на брифінгу.

"Станом на зараз уже відбулось 48 обмінів, 2598 полонених захисників і захисниць, а також цивільних повернуто з російського полону. Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників", - сказав він.

До того ж, Юсов повідомив, що серед російських військовополонених є люди, які захотіли перейти на бік України.

При цьому він не вказав кількість цих полонених, але зазначив, що серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу.

Обмін полоненими з Росією

Зазначимо, що єдині переговори, які Україна веде з Росією, стосуються обміну полоненими.

Так, у квітні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".

Також нагадаємо, що востаннє обмін полоненими проводився 7 серпня. Тоді Україна повернула додому ще 22 захисників.

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ГУРОбмін полоненими