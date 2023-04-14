Гуменюк закликала українців уникати масових скупчень на свята

"Нами не фіксується такої підготовки дуже активної, тому що ворог на нашому напрямку зайнятий підготовкою оборонних споруд. Вони більше знаходяться в обороні й готуються до оборони та час від часу продовжують обстріли мирного населення", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, окупанти, на жаль, за своєю сутністю терористи і завдають ударів авіацією і артилерією там, де можуть ще її підтягнути.

"Обстрілюють мирне населення", - поінформувала Гуменюк.

Вона нагадала про кричущий випадок скидання керованої авіабомби на школу у Зміївці Херсонської області. Тому Гуменюк закликала уникати масових скупчень.

"Підготовки з боку ворога такої очевидної немає, але ми усвідомлюємо, що вони продовжують обстрілювати не тільки правий берег, а й лівобережні населені пункти, оскільки намагаються витіснити населення, перетягаючи його разом із собою на наступні рубежі оборони для того, щоб прикриватися живим щитом там", - підкреслила вона.

Як повідомлялось, раніше Гуменюк заявляла, що російські окупанти активізують авіацію на півдні України, що пов’язано з новою тактикою. Зокрема, росіяни прив'язують до безпілотників гранати та намагаються бити по скупченню людей.

Крім того, Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога - нова загроза для українських сил ППО.