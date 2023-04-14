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Гуменюк призвала украинцев избегать массовых скоплений на праздники

Фото: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (
Автор: Наталия Гурковская

На юге силы обороны пока не фиксируют активную подготовку врага к обстрелам на Пасху. В то же время украинцам для собственной безопасности следует избегать массовых скоплений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Нами не фиксируется такая подготовка очень активной, потому что враг на нашем направлении занят подготовкой оборонительных сооружений. Они больше находятся в обороне и готовятся к обороне и время от времени продолжают обстрелы мирного населения", - рассказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты, к сожалению, по своей сути террористы и наносят удары авиацией и артиллерией там, где могут еще ее подтянуть.

"Обстреливают мирное население", – проинформировала Гуменюк.

Она напомнила о вопиющем случае сброса управляемой авиабомбы на школу в Змиевке Херсонской области. Поэтому Гуменюк призвала избегать массовых скоплений.

"Подготовки со стороны врага такой очевидной нет, но мы отдаем себе отчет, что они продолжают обстреливать не только правый берег, но и левобережные населенные пункты, поскольку пытаются вытеснить население, перетаскивая его вместе с собой на следующие рубежи обороны для того, чтобы прикрываться живым щитом там ", – подчеркнула она.

Как сообщалось, ранее Гуменюк заявляла, что российские оккупанты активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

Кроме того, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

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