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Гуменюк про загрозу ударів: ворог у відчаї і може переступити "червону межу" запасу ракет

Фото: Наталя Гуменюк, речник Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Попри зменшення кількості російських ракетоносіїв в Чорному морі, загроза ударів залишається високою. Через відчай Росія може почати застосовувати стратегічний запас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речниці Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються два російських надводних ракетоносії. Їх загальний залп становить до 16 ракет. Як відзначила Гуменюк, загроза ракетного удару й надалі залишається високою, оскільки ворог у відчаї може "переступити червону межу".

"16 високоточних ракет можуть бути застосовані по Україні. Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити ту червону межу, за якою починається стратегічний запас ракет, який не варто торкати", - пояснила речниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, станом на 11:00 4 травня, Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох одиниць.

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