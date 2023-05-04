Гуменюк об угрозе ударов: враг в отчаянии и может переступить "красную черту" запаса ракет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Сейчас на боевом дежурстве в Черном море остаются два российских надводных ракетоносителя. Их общий залп составляет до 16 ракет. Как отметила Гуменюк, угроза ракетного удара и в дальнейшем остается высокой, поскольку враг в отчаянии может "переступить красную черту".

"16 высокоточных ракет могут быть применены по Украине. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить ту красную черту, за которой начинается стратегический запас ракет, который не стоит трогать", - пояснила пресс-секретарь Сил обороны юга.