Гуменюк про вибухи в Криму: раніше були "хлопки", тепер росіяни чують "гучні оплески"

"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони - це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - заявила Гуменюк.

За словами речниці Сил оборони півдня, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", оскільки Збройні сили України наближаються.

Вибухи в Криму

Сьогодні, 22 липня, в Красногвардійському районі Криму протягом тривалого часу лунали вибухи. Через деякий час так званий "голова" окупованого півострова Сергій Аксьонов визнав атаку БпЛА та оголосив евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення.

Як відзначав Defence Express, ефективність удару полягає в тому, що нафтобаза, по якій було завдано удар, розташована близько до залізниці. Поки ворог не ліквідує пожежу - рух всіх потягів буде заблокований для більшої частини півострова.

Також під удар потрапив й розформований в середині 90-х років аеродром, який ворог використовував в якості польового табору.