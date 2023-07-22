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Гуменюк о взрывах в Крыму: раньше были "хлопки", теперь россияне слышат "громкие аплодисменты"

Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Продвижение украинских военных происходит не только по линии фронта, но и в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы предупреждали, что сезон "хлопка" будет. Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение сил обороны - это не только движение по линии фронта, это и движение в глубоком тылу, где враг чувствует беспокойство", - заявила Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга, то, что россияне раньше называли "хлопками", теперь стало "громкими аплодисментами", поскольку Вооруженные силы Украины приближаются.

Взрывы в Крыму

Сегодня, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма в течение длительного времени раздавались взрывы. Через некоторое время так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов признал атаку БпЛА и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.

Как отмечал Defence Express, эффективность удара состоит в том, что нефтебаза, по которой был нанесен удар, расположена близко к железной дороге. Пока враг не ликвидирует пожар – движение всех поездов будет заблокировано для большей части полуострова.

Также под удар попал и расформированный в середине 90-х годов аэродром, который враг использовал в качестве полевого лагеря.

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