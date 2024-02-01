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Гуменюк про вчорашні вибухи в Криму: "прихисток" знайшли п'ять ракет

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час атаки на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму вчора, 31 січня, "прихисток" знайшли п'ять ракет. Загарбники самі це визнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", - сказала Гуменюк.

Окрім того, за її словами, росіяни зізналися, що перед атакою не встигли розосередити льотний склад на аеродромі "Бельбек".

"Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим - це Україна і ми повертаємо своє", - наголосила речниця.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вчора, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі. Також у пабліках писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони.

Пізніше росіяни заявили про те, що Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Окрім того, у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму.

"А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації?", - зазначив  командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

За його словами, її штатним місцем базування є аеродром "Бельбек".

Сьогодні росіяни підтвердили, що вчора  був атакований аеродром "Бельбек" в окупованому Криму. Зокрема, удар прийшовся по пункту зв'язку.

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